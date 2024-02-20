Это самое крупное падение с начала второго квартала 2020 года. Ранее прогноз экономического роста, представленный Trading Economics, предполагал спад на 10%.

Оценка роста ВВП в третьем квартале прошлого года была пересмотрена с понижением до 1,8% с предыдущих 2,7%.

Расходы потребителей в период с октября по декабрь 2023 года сократились на 26,9%, инвестиции бизнеса на 67,8%, экспорт на 18,3%, а импорт на 42%. Государственные расходы возросли на 88,1%, преимущественно за счет трат на войну.

В целом за 2023 год экономика Израиля выросла на 2% после предыдущего роста на 6,5% в прошлом году. Однако до атак на Газу, начавшихся 7 октября, ожидался рост на 3,5%.

Пессимистический настрой среди экономистов возник еще прошлой осенью. Некоторые из них предсказывали, что 2024 год станет годом рецессии для Израиля.

Еще в октябре аналитики одного из крупнейших банков Израиля рассчитали, что война в Палестине может обойтись Тель-Авиву более чем в 6,5 млрд долларов.

Лиам Пич, экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics, отметил, что сокращение экономики Израиля оказалось «гораздо серьезнее, чем ожидалось».

Он также добавил, что прогноз роста страны на 2024 год «теперь, по всей видимости, будет одним из самых слабых за всю историю».

Ранее агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг суверенных обязательств Израиля в национальной и иностранной валюте с A1 до A2.