В рамках этой операции военные корабли стран ЕС будут размещены в Красном море, где они будут защищать торговые суда от атак хуситов и обеспечивать безопасность морского движения. Операция получила кодовое название Aspides, что на древнегреческом означает «щит».

По информации Euronews, согласие на направление своего флота в Красное море уже выразили Германия, Франция, Италия и Бельгия. Греция намерена предложить кандидатуру для руководства оперативным штабом, Италия выдвинет командира флота, а Франция его заместителя. Оперативный штаб будет базироваться в городе Ларисса в Греции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует это решение министров, отмечая, что это не только ответ на кризис, но и шаг к укреплению присутствия ЕС в море для защиты европейских интересов.

Европейская миссия по защите судоходства в Красном море была предварительно одобрена 16 января. Планируется, что военные силы ЕС будут действовать в тесном взаимодействии с американскими и британскими морскими силами, уже присутствующими у Баб-эль-Мандебского пролива.

Хуситское движение «Ансаруллах» контролирует северную часть Йемена и часть морского побережья.