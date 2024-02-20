ПОЛИТИКА
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Исламофоб ополчился и на украинцев
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс критикует прием украинских беженцев. По его мнению, Нидерланды стали «европейским дураком»
Исламофоб ополчился и на украинцев
Герт Вилдерс / Фото: Reuters / Others
20 февраля 2024 г.

Герт Вилдерс, лидер ультраправой Партии свободы и претендент на пост премьер-министра Нидерландов, остро высказался о политике страны по отношению к украинским беженцам. Он назвал Нидерланды «европейским дураком» за принятие большого количества беженцев из Украины.

«Украинцы толпами едут в Нидерланды не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного обеспечения и наших рабочих мест», — выразил свою позицию Вилдерс в социальных сетях.

После победы на всеобщих выборах три месяца назад Вилдерс, критикуемый за мягкую позицию в отношении Владимира Путина, так и не смог сформировать коалиционное правительство. Он выступает за прекращение военной помощи Украине, заявляя, что Нидерландам нужно оружие для собственной защиты.

Марк Рютте, уходящий премьер-министр, ранее заверил, что поддержка Украины со стороны Нидерландов будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Он усомнился в том, что Вилдерс найдет коалиционных партнеров, готовых поддержать сокращение помощи Украине.

Критика Вилдерса последовала за публикацией о перегруженности центра регистрации украинских беженцев в Нидерландах. По словам местного чиновника, основными причинами наплыва украинских мужчин из других стран ЕС являются стремление найти работу, получить медицинскую помощь или возможность воссоединения с семьей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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