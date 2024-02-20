На встрече также присутствовала вдова российского оппозиционера Юлия Навальная.

«ЕС собирается предпринять все возможные шаги для того, чтобы привлечь к ответственности политических лидеров России. Включая использование санкций», — говорится в заявлении глав МИД стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила надежду на скорое согласование странами ЕС пакета санкций против России. По информации официальных представителей ЕС, это может произойти уже в среду.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил негодование в связи со смертью Алексея Навального, возложив окончательную ответственность за это на президента Путина и российские власти.

Кроме того, он выразил «глубочайшие соболезнования Юлии Навальной, детям, друзьям и союзникам Навального, которые сотрудничали с ним в интересах своей страны».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул значимость европейских санкций в отношении России.

«Если Украина падет — мы будем следующими. Путин не собирается останавливаться, и он не сможет это сделать», — заявил глава литовского МИД.

Евросоюз отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину объем торговли с Россией сократился примерно на 135 млрд евро из-за введения военных, энергетических, авиационных, транспортных и финансовых санкций.