Ранее Вашингтон избегал использования термина «прекращение огня» в контексте агрессии Израиля в Палестине, однако новый проект текста американских представителей повторяет формулировки, которые, по словам президента Джо Байдена, были использованы в его личном общении с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе.

Документ «определяет, что в нынешних обстоятельствах крупномасштабное наземное наступление на Рафах привело бы к дальнейшему ущербу для гражданского населения и его дальнейшему перемещению, в том числе, возможно, в соседние страны».

В тексте подчеркивается, что такие действия окажут серьезное влияние на региональную стабильность и безопасность, поэтому подобные операции не должны проводиться в настоящее время.

Израильские власти планируют провести военные операции в Рафахе, где находится более миллиона палестинцев.

Предложение США было сделано после того, как Алжир попросил Совет Безопасности проголосовать по его проекту резолюции, который призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что США воспротивятся этому проекту. Алжир представил свой первоначальный проект резолюции более двух недель назад, однако Томас-Гринфилд отметила, что такой документ может негативно сказаться на переговорах по вопросу освобождения заложников.