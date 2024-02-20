Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Украина «становится слабее с каждым днем» и что мирное соглашение между Украиной и Россией «стоило заключить год назад». Это, по его словам, «позволило бы сохранить тысячи жизней».

В своем ответе на пост в соцсети X о необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией Маск подчеркнул: «Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее».

Ранее Маск неоднократно ставил под вопрос целесообразность военной помощи Украине со стороны США. Так, в ответ на заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о конфликте в Украине Маск назвал ситуацию в стране «мясорубкой» и призвал к ее завершению. Позиция Маска, по его словам, заключается в том, что он поддерживает Украину, но «не в ущерб внутренним делам США».

Помимо этого, принадлежащая компании Маска SpaceX система спутниковой связи Starlink не раз оказывалась в центре скандалов в контексте украинской войны. Неделей ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждало, что имеет информацию о том, что российские военные используют терминалы Starlink на оккупированных территориях. Согласно украинской разведке, россияне приобретают оборудование в арабских странах.

В 2022 году Маска также обвинили в том, что он якобы распорядился ограничить работу Starlink над побережьем Крыма. Согласно автобиографии, написанной Уолтером Айзексоном, решение Маска помешало Украине провести скрытую атаку на российский военно-морской флот. В ответ на обвинения Маск рассказал в соцсети X, что системы Starlink «не были отключены, а в целом не были активированы в указанном регионе [Крыму]», обратив внимание на возможные проблемы в его компании SpaceX.