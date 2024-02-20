ПОЛИТИКА
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Израиль не пустит палестинцев в мечеть Аль-Акса
Израильские власти во время Рамадана запретят посещение третьей по святости мечети в исламе всем палестинским мужчинам моложе 60 лет
Израиль не пустит палестинцев в мечеть Аль-Акса
Reuters / Reuters
20 февраля 2024 г.

Израиль установит ограничения на молитвы во время Рамадана в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщил 19 февраля офис премьер-министра Биньямин Нетаньяху. Тель-Авив намерен ввести ограничения, запретив вход в святыню всем палестинским мужчинам в возрасте до 60 лет, утверждая, что это «нужно для предотвращения насилия‎»‎.

Аль-Акса — третья по святости мечеть в исламе (после Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине) находится в самом центре Старого города в Иерусалиме. Святыня также почитается иудеями как место своих храмов библейских времен. Иудеи называют холм, где расположена Аль-Акса, Храмовой горой. По негласной взаимной договоренности, иудеям не разрешается проводить свои обряды на Храмовой горе, они могут посещать ее, но не молиться. Доступ в Аль-Аксу разрешен только для мусульман.

Правила доступа к месту нередко становились источником напряженности, особенно во время праздников, включая священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году он начнется 10 марта и продлится 29 дней.

Палестинское движение ХАМАС осудило предложенные ограничения, заявив, что палестинцы должны «‎отвергнуть это преступное решение, сопротивляться наглости и оккупации и мобилизоваться, чтобы встать на защиту мечети Аль-Акса»‎.

Высший палестинский исламский совет призвал всех мусульман посещать мечеть во время Рамадана независимо от израильских ограничений: «‎каждый, кто может добраться до благословенной мечети Аль-Акса, должен отправиться к ней и защитить ее»‎.

Решение Нетаньяху ограничить доступ в мечеть подверглось критике как от крайне правых партнеров в правящей коалиции, которые хотят более строгих ограничений, так и от стран региона, настаивающих на необходимости сохранить статус-кво. Представитель крупнейшей арабской партии Израиля Мансур Аббас заявил, что действия Нетаньяху только подливают масла в огонь и только усугубляют конфликт.

Министр национальной безопасности Израиля, ультраправый политик Итамар Бен-Гвир заявил, что «те, кто ненавидит Израиль, будут использовать Рамадан, чтобы выразить поддержку руководству ХАМАС и подстрекать к насилию‎»‎. При этом Бен-Гвир призывает Нетаньяху разрешить доступ на Храмовую гору для радикальных еврейских поселенцев.

В апреле прошлого года решение израильских властей ограничить доступ к Аль-Аксе на время Рамадана также привело к масштабным столкновениям палестинцев и израильской полиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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