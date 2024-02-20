В Турции наблюдается значительное снижение уровня безработицы, достигшее рекордно низкого показателя в последнем квартале 2023 года. По данным официальной статистики, уровень безработицы упал до 8,8%, что является самым низким показателем за последние 42 квартала. Этот успех отмечается на фоне продолжающегося роста числа трудоустроенных граждан страны.

Особого внимания заслуживает показатель безработицы среди мужчин, который достиг исторического минимума в 7,2%, став самым низким с момента начала ведения соответствующих статистических наблюдений в 2005 году. Такие данные подчеркивают эффективность принимаемых мер по стимулированию экономической активности и созданию новых рабочих мест. Наблюдаемое снижение уровня безработицы является результатом устойчивого экономического роста и успешной реализации государственных программ по поддержке занятости.

В контексте этой положительной динамики также стоит отметить увеличение доли трудоустроенных среди женщин и мужчин. В первом квартале 2013 года она составляла 44,2%, а в последнем квартале 2023 года достигла 48,6%. Среди мужчин этот показатель вырос с 63,9% до 65,8%, а среди женщин — с 25% до 31,6%. Рост доли трудоустроенных свидетельствует о расширении возможностей для всех слоев населения.