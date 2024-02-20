«Иран по-прежнему привержен выполнению резолюций Совета Безопасности ООН и не осуществлял никакой деятельности, противоречащей им, включая продажу или передачу оружия или систем вооружения», — подчеркнул Иравани.

Помимо этого, представитель Ирана осудил «военную агрессию США и Великобритании, а также незаконное использование силы» в Красном море, отметив, что эти действия «грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Йемена».

Дипломат добавил, что Тегеран «поддерживает мирное урегулирование кризиса в Йемене дипломатическим путем и выступает за поддержание безопасности на море и свободы судоходства».

На прошлой неделе Центральное командование США сообщило о конфискации партии оружия из Ирана, предназначенной, по их данным, для хуситов в Йемене. На борту судна военные обнаружили компоненты баллистических ракет, взрывчатку, детали беспилотников, средства связи и пусковые установки противотанковых ракет.

США утверждают, что транспортировка оружия хуситам нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и является примером «враждебной деятельности Ирана».

6 декабря 2023 года Пентагон объявил о формировании международной «Морской оперативной группы» для противодействия атакам хуситов на торговые суда в Красном море.

18 декабря 2023 года США и их союзники начали операцию «Страж процветания» под эгидой объединенных морских сил с целью обеспечения безопасности судоходства.