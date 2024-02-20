Палата общин Великобритании призвала выслать посла России Андрея Келина из Великобритании, обвинив российские власти в убийстве оппозиционного политика Алексея Навального.

Депутат-консерватор Тобиас Элвуд заявил: «‎‎Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы».

Однако в МИД королевства не согласились с предложением депутата. Замглавы ведомства Лео Докерти отметил: Лондону нужно сохранить дипломатические связи с Москвой, это имеет «‎‎прямой смысл» для Соединенного Королевства. По словам дипломата, сохранение посольств дает Лондону возможность передавать Москве позицию британских властей, а также предоставляет консульский доступ к подданным Великобритании в российских тюрьмах.

Председатель комитета по иностранным делам парламента королевства Алиша Кернс заявила, что вместо высылки посла РФ из Лондона следует экспроприировать российские активы, хранящиеся в британских банках. Замглавы МИД Докерти согласился с этим предложением, отметив: Лондон ищет «‎‎законные способы» изъять российские активы. Великобритания, по его словам, рассматривает все возможные варианты, чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти Алексея Навального. Дипломат подчеркнул: королевство будет действовать, а не ограничиваться только риторическими заявлениями.

Кроме того, депутат Кернс предложила наложить санкции на российское Агентство по страхованию вкладов. Лондону также следует провести переговоры с Вашингтоном об увеличении добычи нефти — это позволит британским властям снизить цены на энергоносители и тем самым сократить зависимость Великобритании от российского сырья. Также власти королевства инвестируют в ближайшие годы более $300 млн в развитие атомной промышленности, чтобы отказаться от закупок обогащенного урана из России.

Также в парламенте предложили прекратить страховать танкеры, перевозящие российскую нефть. Крупнейшее в мире агентство по страхованию морских перевозок — Lloyd's — находится в Лондоне.