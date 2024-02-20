Фуры с военной техникой и боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на польско-украинской границе из-за протестов польских фермеров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой на границе», — заявил один из собеседников портала, представившийся волонтером. Ранее украинские СМИ сообщили, что польские фермеры намеренно отказали в проезде фуре с грузом для ВСУ.
Аналогичная ситуация уже складывалась в сентябре прошлого года, когда Польша прекратила поставки и транзит оружия в Украину на фоне дипломатического скандала из-за польского запрета на импорт украинского зерна. Варшава заявила, что сосредоточится на собственном перевооружении и прекратит поставлять оружие Киеву.
Польские дальнобойщики и фермеры с ноября 2023 года проводят акции протеста, требуя отмены льгот, предоставленных украинским дальнобойщикам. Кроме того, водители призывают власти Польши и ЕС отменить субсидии украинским шоферам, поскольку эта мера, по словам протестующих, приведет к неравенству на рынке труда — украинцы смогут демпинговать.
В 2022 году польские фермеры уже смогли добиться того, что правительство страны ввело запрет на импорт украинского зерна. Этому примеру последовали власти Словакии, Румынии и Болгарии. 9 февраля текущего года фермеры вновь вышли на границы Польши и Украины, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой украинской сельхозпродукции. Кроме того, аграрии потребовали от властей не поддерживать «зеленый переход» ЕС, который грозит подорвать существующие сельскохозяйственные цепочки союза.
Протест поддержало Министерство сельского хозяйства Польши. Профсоюз фермеров страны заявил, что намерен блокировать погранпереходы и перекрывать дороги на границе с Украиной.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил этот вопрос с польским коллегой, а МИД Украины заявило, что акция польских фермеров подрывает принципы солидарности и наносит ущерб украинской экономике, и без того пострадавшей от российского вторжения в феврале 2022 года.