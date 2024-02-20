Фуры с военной техникой и боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на польско-украинской границе из-за протестов польских фермеров. Об этом сообщает украинское издание «‎‎Страна».

«‎‎Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой на границе», — заявил один из собеседников портала, представившийся волонтером. Ранее украинские СМИ сообщили, что польские фермеры намеренно отказали в проезде фуре с грузом для ВСУ.

Аналогичная ситуация уже складывалась в сентябре прошлого года, когда Польша прекратила поставки и транзит оружия в Украину на фоне дипломатического скандала из-за польского запрета на импорт украинского зерна. Варшава заявила, что сосредоточится на собственном перевооружении и прекратит поставлять оружие Киеву.

Польские дальнобойщики и фермеры с ноября 2023 года проводят акции протеста, требуя отмены льгот, предоставленных украинским дальнобойщикам. Кроме того, водители призывают власти Польши и ЕС отменить субсидии украинским шоферам, поскольку эта мера, по словам протестующих, приведет к неравенству на рынке труда — украинцы смогут демпинговать.

В 2022 году польские фермеры уже смогли добиться того, что правительство страны ввело запрет на импорт украинского зерна. Этому примеру последовали власти Словакии, Румынии и Болгарии. 9 февраля текущего года фермеры вновь вышли на границы Польши и Украины, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой украинской сельхозпродукции. Кроме того, аграрии потребовали от властей не поддерживать «‎зеленый переход»‎ ЕС, который грозит подорвать существующие сельскохозяйственные цепочки союза.

Протест поддержало Министерство сельского хозяйства Польши. Профсоюз фермеров страны заявил, что намерен блокировать погранпереходы и перекрывать дороги на границе с Украиной.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил этот вопрос с польским коллегой, а МИД Украины заявило, что акция польских фермеров подрывает принципы солидарности и наносит ущерб украинской экономике, и без того пострадавшей от российского вторжения в феврале 2022 года.