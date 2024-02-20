ПОЛИТИКА
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Амстердамский суд отвергает российское требование
Апелляционный суд в Амстердаме отклонил запрос России об отмене выплаты компенсации бывшим акционерам компании ЮКОС
Амстердамский суд отвергает российское требование
 Photo: Reuters / Reuters
20 февраля 2024 г.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге признал правоту бывших акционеров, присудив им более 50 млрд долларов. Решение суда указало на «коварную и расчетливую экспроприацию» ЮКОСа со стороны России.

С того времени акционеры предпринимали попытки получить компенсацию, которая на сегодняшний день возросла до 60 млрд долларов, через суды Великобритании, США и Нидерландов.

В октябре в ходе слушаний Россия выразила свое несогласие с арбитражным судом и подчеркнула, что этот вопрос не был окончательно решен ни одним из судов Нидерландов.

ЮКОС был крупнейшей нефтяной компанией России в 2000-х годах. В связи с обвинениями в коррупции и неуплате налогов ее основатель Михаил Ходорковский стал фигурантом судебных разбирательств, которые он считал политическими.

Большая часть активов компании была передана государственной «Роснефти» со значительным дисконтом.

Россия может обжаловать сегодняшнее решение в том же суде, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается выплачивать компенсацию, независимо от решений судов.

Бывшие акционеры ЮКОСа продолжают попытки добиться исполнения судебного решения через суды западных стран, добиваясь ареста российских государственных активов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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