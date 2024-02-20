ТУРЦИЯ
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В Турции разоблачили сеть китайских шпионов
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) арестовала в Стамбуле шестерых подозреваемых по обвинению в передаче Китаю информации об уйгурских организациях
В Турции разоблачили сеть китайских шпионов
Fotoğraf: Getty / Others
20 февраля 2024 г.

Прокуратура Стамбула в рамках своего расследования определила, что группа из семи человек собирала информацию о турецких гражданах уйгурского происхождения, проживающих в стране, а также о некоторых ассоциациях и организациях.

Руководство MİT приняло решение задержать подозреваемых по обвинению в передаче собранной информации разведке Китая. В результате спецоперации полиции были задержаны шесть человек. Еще один находится в розыске.

Китай с 2017 года обвиняют в реализации политики репрессий в отношении мусульманского населения и других этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По данным международных организаций более 2 млн человек, главным образом уйгуры и казахи, находятся в «лагерях перевоспитания», где подвергаются принудительному труду, жестокому обращению и пыткам.

Китайские власти отвергают обвинения, утверждая, что люди в лагерях — «экстремисты» и нуждаются в «перевоспитании».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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