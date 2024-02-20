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От «удачной инвестиции» к списку террористов
Согласно данным с сайта Росфинмониторинга, американский сенатор Линдси Грэм был внесен в список террористов и экстремистов
От «удачной инвестиции» к списку террористов
Линдси Грэм / Фото: Reuters / Others
20 февраля 2024 г.

Известный своими антироссийскими высказываниями, Грэм неоднократно призывал к включению России в список стран-спонсоров терроризма и ужесточению санкций против нее. В России против Грэма возбуждено уголовное дело, детали которого не раскрываются.

Причиной послужило видео, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Грэм на встрече с украинским президентом упоминает об убийстве россиян как об «удачной инвестиции для США».

Позже выяснилось, что видео было составлено из нескольких фрагментов. Реакция на видео была острой, в том числе со стороны российских должностных лиц. Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», после чего МВД России объявило сенатора в розыск.

Журналисты Reuters, проанализировавшие полную версию встречи, установили, что цитата об «удачной инвестиции» была вырвана из контекста. По их данным, Грэм говорил о поддержке Украины в ее конфликте с Россией.

В ответ на обвинения Грэм заявил агентству, что его слова были искажены российской пропагандой. Он подчеркнул, что в беседе с Зеленским говорил о поддержке Украины в ее стремлении к свободе, а не о призывах к насилию. «Это была разумная инвестиция со стороны США в поддержку Украины против российских военных агрессоров», — пояснил Грэм.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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