Известный своими антироссийскими высказываниями, Грэм неоднократно призывал к включению России в список стран-спонсоров терроризма и ужесточению санкций против нее. В России против Грэма возбуждено уголовное дело, детали которого не раскрываются.

Причиной послужило видео, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Грэм на встрече с украинским президентом упоминает об убийстве россиян как об «удачной инвестиции для США».

Позже выяснилось, что видео было составлено из нескольких фрагментов. Реакция на видео была острой, в том числе со стороны российских должностных лиц. Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», после чего МВД России объявило сенатора в розыск.

Журналисты Reuters, проанализировавшие полную версию встречи, установили, что цитата об «удачной инвестиции» была вырвана из контекста. По их данным, Грэм говорил о поддержке Украины в ее конфликте с Россией.

В ответ на обвинения Грэм заявил агентству, что его слова были искажены российской пропагандой. Он подчеркнул, что в беседе с Зеленским говорил о поддержке Украины в ее стремлении к свободе, а не о призывах к насилию. «Это была разумная инвестиция со стороны США в поддержку Украины против российских военных агрессоров», — пояснил Грэм.