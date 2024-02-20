Наследник британского престола принц Уэльский Уильям выступил с призывом к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом старший сын короля Карла III написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Как многие другие, я хочу увидеть конец боев как можно быстрее. Существует острая необходимость в наращивании гуманитарной поддержки сектора Газа. Критически важно, чтобы помощь поступила туда, а заложники были освобождены», — поделился своими мыслями принц Уильям.

«Иногда важность постоянного мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромными масштабами человеческих страданий», — добавил он.

«Даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я продолжаю цепляться за надежду на то, что светлое будущее можно найти, и отказываюсь потерять в это веру», — заявил наследник престола, подчеркнув большую обеспокоенность огромным числом человеческих жертв на Ближнем Востоке.

Газета The Daily Telegraph оценила это заявление как значительное вмешательство в конфликт со стороны представителя королевской семьи, которая традиционно избегает публичных комментариев по политическим вопросам.