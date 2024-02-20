В ходе панельной дискуссии под названием «Геноцид в секторе Газа: новые доказательства», организованной агентством «Анадолу», Фахреттин Алтун заявил, что кампании дезинформации, проводимые Израилем, «нельзя оставлять без внимания», так как они способствуют «нормализации» преступлений в секторе Газа.

Алтун выразил уверенность, что мероприятие станет важной инициативой для документирования преступлений Израиля «перед законом, историей и совестью человечества». Он подчеркнул, что «с помощью таких событий <...> мы будем документировать массовые убийства со стороны Израиля не в качестве «предполагаемых», а в качестве «конкретно доказанных» военных преступлений».

Описав геноцид как «всеобъемлющую атаку на материальное и духовное существование народа», Алтун указал на стремление Израиля «полностью стереть с лица земли целый народ с его культурой, традициями, обычаями и памятью».

Алтун обратил внимание на книгу «Доказательство», опубликованную агентством «Анадолу», как на значимый ресурс, содержащий материалы, подтверждающие преступления Израиля в секторе Газа, и подчеркнул, что израильские удары по городу Рафах, названному «безопасной зоной», являются «вопиющим примером проводимой Тель-Авивом политики геноцида».

Он также указал на работу Центра по борьбе с дезинформацией, который «с 7 октября раскрыл около 200 попыток дезинформации со стороны Израиля», и осудил Израиль за прямое преследование и убийство журналистов, пытающихся осветить ситуацию в секторе Газа.

«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы не допустить успеха попыток Израиля, направленных на сокрытие правды и искажение реальности», — заявил Алтун, выразив сожаление о том, что значительная часть западных СМИ активно содействует замалчиванию массовых убийств, совершаемых Израилем в секторе Газа.