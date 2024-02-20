Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что командование ВСУ отдало приказ об отводе из Авдеевки, когда украинские войска уже начали «хаотичный» отход.

«Насколько я понимаю, ⟨...⟩ это [было] хаотичное бегство. ⟨...⟩ И руководство ВСУ издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт», — отметил Путин, добавив, что ситуация была представлена как организованный вывод по политическим соображениям.

Шойгу доложил Путину, что в ходе операции по захвату Авдеевки было нанесено до 460 высокоточных авиаударов в сутки.

«Таких ударов у нас в последние сутки перед покиданием противником территории Авдеевки было примерно 460 каждые сутки», — уточнил Шойгу, добавив, что «это примерно 200 тонн каждые сутки по поражаемым целям прилетало.

Помимо этого, в ходе встречи Путин подчеркнул, что Крынки находятся под полным контролем ВС РФ. В дополнение к обсуждению хода военных действий в Украине Путин заявил о позиции России против размещения ядерного оружия в космосе, раскритиковав заявления Запада о планах Москвы в этом направлении.

«Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — подчеркнул он, добавив, что Россия призывает к соблюдению существующих договоренностей и усилению совместной работы в этой сфере.

Президент РФ также отметил, что действия России в космосе не отличаются от действий других стран, включая Соединенные Штаты, и выразил недоумение по поводу бурной реакции Запада на эту тему.