Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодный крупнейший международный форум, который проводится начиная с 1963 года. В этом году он состоялся 16-18 февраля. Германия готовилась к юбилейному мероприятию с особенным размахом. Участие в конференции приняли более 40 глав государств и правительств, а также более ста министров, экспертов и журналистов.

Главными темами обсуждения стали война в Украине, укрепление НАТО, безопасность в Европе и израильско-палестинский конфликт. Как и в прошлом году, Москва от участия в конференции отказалась. Однако на конференции присутствовала супруга лидера российской оппозиции Юлия Навальная. 16 февраля, в первый день начала работы форума, появились сообщения о смерти Алексея Навального в колонии.

«Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло», — заявила Навальная с трибуны. Тема смерти политика оставалась в повестке обсуждения вплоть до закрытия конференции.

На мероприятии президент Украины Владимир Зеленский традиционно призвал союзников не затягивать с поставками оружия, поскольку любое промедление может позволить России адаптироваться к текущей интенсивности войны.

«Россия пытается выиграть свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, она намерена уничтожить множество жизней. И потому нам нужно поспешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок, чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал», — сказал украинский лидер. Он также поблагодарил военнослужащих страны и пояснил, что ВСУ пришлось оставить Авдеевку из соображений безопасности.

В ходе конференции Зеленский подписал два важных для страны документа. Первое соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке Украины было подписано с Германией, а второе — с Францией.

Большое внимание было уделено также безопасности самого Евросоюза. Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне выборов президента США, где на высший руководящий пост страны претендует бывший лидер Дональд Трамп. Политик возмущен, что некоторые страны ЕС не выполняют квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, и грозится в случае победы на выборах вывести США из НАТО.

«Нам, наконец, нужен союз безопасности и обороны, который укрепит европейскую опору в НАТО — в соответствии с нашими экономическими размерами и независимо от того, кто находится у власти в США», — заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Это заявление можно считать еще одним важным выводом конференции — страны будут переключаться на усиление собственного военного потенциала.

Значительная часть вопросов так или иначе касалась России. Обсуждение таких долгосрочных событий, как поддержка Украины в случае победы Трампа или подписанные соглашения о безопасности, говорит о том, что участники конференции не рассчитывают на быструю победу Киева. Об этом также свидетельствует и то, что существенная часть выступлений западных лидеров была посвящена проблемам военной инфраструктуры альянса, недостаточным мощностям производства снарядов, боеприпасов и техники.

Об итогах конференции TRT на русском побеседовал с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Кортуновым:

— Мюнхенская конференция — это барометр, который замеряет температуру вопросов, касающихся международной безопасности. Соответственно, акценты, которые делаются на конференции, говорят о том, что в наибольшей степени заботит ее участников. А это и политики, и военные, и ведущие эксперты, которые занимаются вопросами о безопасности.

— Какие выводы можно сделать по итогам конференции?

— Большое внимание было уделено трем темам. Традиционно это, конечно, Украина. И здесь конференция существенно отличалась от того, что обсуждалось в прошлом году, поскольку ситуация на поле боя сильно изменилась. Прежнего триумфаторского настроения уже нет.

Второе — это, безусловно, происходящее на Ближнем Востоке, а именно в секторе Газа. Участники форума обсудили риски региональной эскалации, включая действия хуситов в Красном море. А также затронули тему урегулирования этих кризисов, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.

Ну и третий вопрос, который звучал, может быть, не столь явно, но который, по всей видимости, является даже более важным для многих участников Мюнхена, — это что будет, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Прежде всего обсуждали, как будут развиваться трансатлантические отношения, насколько сохранятся американские обязательства в сфере безопасности, которые сегодня существуют, ну и прочие моменты, касающиеся возможной смены власти в Вашингтоне.

В общем, понятно, что Мюнхенская конференция в каком-то смысле возвращается к своим истокам. То есть она намного больше, чем прежде, становится конференцией именно по трансатлантическим отношениям.

И все указанные темы отражают приоритеты Запада.

— Были ли представлены решения конфликта в Украине?

— Поскольку действительно есть опасения относительно устойчивости американской поддержки Украины, многие партнеры Киева постарались подстраховаться.

Заметно повышение активности на европейском треке. Поддержку усиливают Великобритания, Германия и Франция. В некотором смысле можно сказать, что акценты переносятся с США на страны Евросоюза, хотя Вашингтон остается пока что главным донором Украины.