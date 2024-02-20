Белый дом объявил о введении санкций против России 23 февраля в ответ на смерть Алексея Навального, заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты решили привлечь Россию к ответственности за происшествие с оппозиционером.

«По указанию президента [Джо] Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу на этой неделе, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным», — отметил Кирби.

Президент США Джо Байден ранее возложил ответственность за смерть Навального на президента России Владимира Путина. Когда президенту США припомнили заявление 2021 года, в котором он предупреждал Путина о «разрушительных последствиях» в случае смерти Навального, Байден подчеркнул: «Это было три года назад, сейчас им грозит совсем другая ответственность».

Напомним, согласно заявлению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Алексей Навальный умер 16 февраля, предположительно, «после прогулки». Матери Навального сообщили в колонии, что он умер от «синдрома внезапной смерти».