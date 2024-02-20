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США заблокировали резолюцию СБ ООН по Газе
Соединенные Штаты использовали право вето против резолюции о прекращении огня в секторе Газа, вызвав критику международного сообщества
США заблокировали резолюцию СБ ООН по Газе
США в СБ ООН заблокировали проект резолюции по Газе / Фото: Reuters / Others
20 февраля 2024 г.

США применили право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав предложенную Алжиром резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая Китай, Россию и Францию, в то время как Великобритания воздержалась от голосования.

Резолюция отвергала насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивала приверженность решению на основании двух государств.

Однако, по мнению американской администрации, «время для полного и постоянного прекращения огня не пришло». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома выразил мнение, что принятие резолюции «оставит ХАМАС контролировать сектор Газа и снимет с них ответственность за освобождение заложников». Кирби добавил, что США ведут «деликатные переговоры» с целью освобождения заложников, что поможет «снизить уровень насилия на длительное время».

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал вето США «безрассудным и опасным», утверждая, что оно защищает Израиль, несмотря на «шокирующие преступления» против палестинцев.

МИД Египта также осудил решение США, назвав его «позорным прецедентом». Каир обвинил Совбез ООН в «моральной ответственности за рост числа жертв среди палестинского гражданского населения. Египет пообещал продолжать прилагать усилия для установления режима прекращения огня в Газе и предоставления гуманитарной помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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