Две политические партии Пакистана — Пакистанская народная партия (PPP) и Пакистанская мусульманская лига-Наваз (PML-N) — достигли соглашения о формировании коалиционного правительства.

Соответствующее заявление стороны сделали спустя несколько дней после парламентских выборов, не принесших никому из участников явного большинства. Лидер PML-N и бывший премьер-министр Шехбаз Шариф сообщил, что коалиция располагает необходимым для утверждения нового правительства числом голосов. Шариф станет кандидатом от коалиции на пост премьер-министра. Билавал Бхутто Зардари, бывший глава МИД и председатель PPP, подтвердил сообщение.

Шариф заявил, что коалицию поддерживают и другие партии. PML-N располагает 79 мандатами, а PPP – 54. При поддержке четырех небольших партий будет контролировать комфортное большинство в 264-местном парламенте.

Выборы, прошедшие 8 февраля, не дали явного победителя: ни одна партия не получила 134 мест, достаточных для простого большинства в Национальной ассамблее.

Изначально наибольшее число кресел парламента (93) заняли независимые кандидаты, связанные с партией бывшего премьера Имрана Хана "Техрик-е-Инсаф" (PTI). Однако им не удалось привлечь на свою сторону партийных союзников и создать правящее большинство.

Представители PTI и независимые сторонники Имрана Хана обвинили оппонентов в подтасовках результатов выборов. Обвинения получили косвенное подтверждение, когда один высокопоставленный чиновник признался в причастности к изменению итогов голосования.

Лиакат Али Чатта, член избирательной комиссии по городу Равалпинди, сообщил журналистам, что власти провинции Пенджаб изменили результаты независимых кандидатов, поддержанных партией бывшего премьер-министра Имрана Хана. По его словам, они лидировали с перевесом более 70 тыс. голосов.

«Я беру на себя ответственность за несправедливость в Равалпинди. Я должен быть наказан за свои преступления, и другие люди, причастные к этому преступлению, должны быть наказаны», — сообщил Чатта во время публичного выступления, в ходе которого объявил об уходе в отставку.

Сообщается, что чиновник был в тот же день задержан полицией.

Центральная избирательная комиссия Пакистана опровергла слова Чатты и заявила, что «никаких инструкций» о корректировке результатов до участников избирательных комиссий не доводилось.