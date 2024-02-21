Сотни фур скопились на границе Польши и Украины

Польские фермеры практически полностью блокировали границу с Украиной, чтобы не допустить в страну продукцию из соседней страны. Там сейчас огромные очереди из фур. Евросоюз в 2022 году отменил пошлины на импорт украинских продуктов питания. Фермеры уверены, что в результате возникшей недобросовестной конкуренции пострадали местные производители. #trtrussian #польша #фермеры #митинг #украина #конкуренция #trtrussian