Президент РФ Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну российский автомобиль для личного пользования «‎‎в знак особой дружбы», сообщают северокорейские СМИ.

Марка подаренного автомобиля не уточняется. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон приняла подарок в воскресенье и передала благодарность от имени своего брата президенту Путину, сообщает Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК). Ким Ё Чжон отметила: «‎‎подарок демонстрирует особые личные отношения между лидерами».

В сентябре 2023 года Путин посетил Пхеньян и продемонстрировал лидеру КНДР автомобили Aurus Senat, разработанные в России. По сообщениям СМИ, северокорейский политик посидел в салоне российского седана и остался доволен. Aurus был разработан российским институтом автомобилестроения НАМИ для глав государства.

Путин использовал автомобили Senat для инаугурации в 2018 году. Позже автомобили представительского класса поступили в розничную продажу. В 2022 году на заводе в Елабуге началось производство внедорожника Komendant от той же марки Aurus.

Как пишет Times, 40-летний лидер КНДР владеет множеством иностранных роскошных автомобилей. Во время предыдущего визита в Россию в 2019 году Ким передвигался на лимузинах Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. В 2018 году Ким использовал черный лимузин Mercedes для возвращения домой после встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

При этом ввоз таких машин, равно как и такого рода подарки, нарушают резолюцию ООН, запрещающую поставку предметов роскоши в КНДР. Россия в 2006 году поддержала запрет на поставку товаров класса люкс в Северную Корею, хотя как постоянный член Совета Безопасности, она могла бы воспользоваться правом вето по этому решению.

Расширение связей двух стран проходит на фоне сообщений СМИ о том, что Пхеньян поставил России более 1 млн артиллерийских снарядов для войны в Украине.