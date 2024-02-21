Президент РФ Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну российский автомобиль для личного пользования «в знак особой дружбы», сообщают северокорейские СМИ.
Марка подаренного автомобиля не уточняется. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон приняла подарок в воскресенье и передала благодарность от имени своего брата президенту Путину, сообщает Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК). Ким Ё Чжон отметила: «подарок демонстрирует особые личные отношения между лидерами».
В сентябре 2023 года Путин посетил Пхеньян и продемонстрировал лидеру КНДР автомобили Aurus Senat, разработанные в России. По сообщениям СМИ, северокорейский политик посидел в салоне российского седана и остался доволен. Aurus был разработан российским институтом автомобилестроения НАМИ для глав государства.
Путин использовал автомобили Senat для инаугурации в 2018 году. Позже автомобили представительского класса поступили в розничную продажу. В 2022 году на заводе в Елабуге началось производство внедорожника Komendant от той же марки Aurus.
Как пишет Times, 40-летний лидер КНДР владеет множеством иностранных роскошных автомобилей. Во время предыдущего визита в Россию в 2019 году Ким передвигался на лимузинах Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. В 2018 году Ким использовал черный лимузин Mercedes для возвращения домой после встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
При этом ввоз таких машин, равно как и такого рода подарки, нарушают резолюцию ООН, запрещающую поставку предметов роскоши в КНДР. Россия в 2006 году поддержала запрет на поставку товаров класса люкс в Северную Корею, хотя как постоянный член Совета Безопасности, она могла бы воспользоваться правом вето по этому решению.
Расширение связей двух стран проходит на фоне сообщений СМИ о том, что Пхеньян поставил России более 1 млн артиллерийских снарядов для войны в Украине.