По словам собеседников Bloomberg, знакомых с ситуацией, «Большая двадцатка» настолько разошлась во мнениях относительно конфликтов в Газе и Украине, что в этом году они вынуждены сократить масштабы форума и вообще отказаться от геополитических тем.

Министры иностранных дел стран G20 встретятся в Рио-де-Жанейро в среду. Ожидается, что участники обсудят конфликт на Ближнем Востоке.

Предстоящую встречу осложняет тот факт, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва накануне сравнил действия Израиля с истреблением евреев Адольфом Гитлером во время Холокоста. Бразилия в этом году председательствует в G20.

В преддверии встречи министров иностранных дел официальные представители ряда стран, включая ЮАР и Бразилию, заявили, что хотят, чтобы их позиция о совершении Израилем геноцида была отражена в любом совместном заявлении G20, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

Согласно тем же сообщениям, такая формулировка была отвергнута другими участниками, включая представителей США и Германии. Некоторые участники, кроме того, утверждают, что G20 должна отказаться от любых ссылок на геополитические конфликты, включая войну России и Украины, поскольку достижение соглашений по этим вопросам считается нереалистичным.

Маурисио Карвальо Лирио, секретарь по экономическим и финансовым вопросам в Министерстве иностранных дел Бразилии, сообщил во вторник, что участники встреч в Рио выпустят скорее доклад, чем заявление.

«Существует навязчивая идея делать заявления, но иногда они мешают прогрессу в дискуссиях», — сказал он.

По словам анонимных собеседников Bloomberg, это также означает, что формат G20 будет переориентирован на развитие экономического сотрудничества и укрепление фискальной устойчивости для предотвращения повторения мирового финансового кризиса.

Тем не менее, Карвальо Лирио подчеркивает, что геополитика и конфликты по-прежнему будут важнейшей темой для обсуждения на закрытых заседаниях в Рио. По его словам, министры также сосредоточатся на реформе глобального управления, включая модернизацию Международного валютного фонда и Совбеза ООН.