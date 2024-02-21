Турецкий стелс-истребитель пятого поколения KAAN успешно совершил свое первое летное испытание. Этот национальный боевой самолет, являющийся самым амбициозным технологическим проектом Турции, был разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и предназначен для замены истребителей F-16 в Вооруженных силах страны начиная с 2030-х годов.

Проект KAAN, запущенный в 2016 году с оценочной стоимостью программы в 10 млрд долларов, предполагает начало серийного производства самолетов к 2028 году. В настоящий момент ведется сборка второго и третьего истребителей.

Самолет взлетел с авиабазы Мюртед близ Анкары и после короткого тестового полета успешно вернулся на базу. Генеральный директор Turkish Airlines Биляль Экши отметил значимость события, заявив, что «Kaan полетел».

Национальный боевой самолет Kaan разрабатывается в качестве преемника F-16 и, по заявлениям турецких властей, должен превзойти американский F-35 по техническим характеристикам.