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Первый полет турецкого KAAN
Турция испытала стелс-истребитель пятого поколения, задуманный как замена F-16
Первый полет турецкого KAAN
Kaan / Фото: аккаунт министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджира в X  / Others
21 февраля 2024 г.

Турецкий стелс-истребитель пятого поколения KAAN успешно совершил свое первое летное испытание. Этот национальный боевой самолет, являющийся самым амбициозным технологическим проектом Турции, был разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и предназначен для замены истребителей F-16 в Вооруженных силах страны начиная с 2030-х годов.

Проект KAAN, запущенный в 2016 году с оценочной стоимостью программы в 10 млрд долларов, предполагает начало серийного производства самолетов к 2028 году. В настоящий момент ведется сборка второго и третьего истребителей.

Самолет взлетел с авиабазы Мюртед близ Анкары и после короткого тестового полета успешно вернулся на базу. Генеральный директор Turkish Airlines Биляль Экши отметил значимость события, заявив, что «Kaan полетел».

Национальный боевой самолет Kaan разрабатывается в качестве преемника F-16 и, по заявлениям турецких властей, должен превзойти американский F-35 по техническим характеристикам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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