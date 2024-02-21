ПОЛИТИКА
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Палестинец пытается собрать остатки рассыпанной на земле муки
На видео из Газы попал голодный палестинец, который собирает остатки рассыпанной на земле муки, которую раздавали накануне волонтеры. Однако не все смогли получить гумпомощь. По данным ООН, атаки Израиля на сектор Газа привели к внутренней миграции 85% населения эксклава на фоне острой нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов. #Палестина #Газа #мука #голод #Израиль #палестинец #гумпомощь
ьтитьи / Others
21 февраля 2024 г.
Истории
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