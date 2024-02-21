Минобороны США выразило опасения, что без американской финансовой и военной поддержки Украине придется принимать тяжелые решения, какие города удерживать и какие сдавать противнику. Об этом 20 февраля заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула: отсутствие критической помощи со стороны США заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступать все больше территорий России.

«‎‎Если мы не сможем предоставлять эти критически значимые поставки вооружений, то Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть», — констатировала Сингх.

Ее обращение было направлено в большей степени Конгрессу США: Палата представителей до сих пор не согласовала законопроект о бюджете. 13 февраля верхняя палата Конгресса Сенат поддержал инициативу о бюджете на $118 млрд. Из них $60 млрд должны пойти на помощь Украине, еще $15 млрд Израилю. Этот проект поддержали 70 из 100 сенаторов, на его согласование ушло почти четыре месяца.

Однако Палата представителей выступает против этого закона. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что законопроект «прибыл в нижнюю палату уже мертворожденным‎», поскольку ‎в нем не оговариваются меры по укреплению безопасности на границе США с Мексикой. Вопрос нелегальной миграции стал ключевым для республиканцев, контролирующих Палату представителей.

Заявление Пентагона прозвучало на фоне того, что 17 февраля ВСУ объявили о выводе войск из Авдеевки «‎ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих‎». Это крупная стратегическая потеря в Донецкой области, которая еще сильнее подрывает моральное состояние украинских военных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ не пришлось бы покидать город, если бы Киев своевременно получил боеприпасы от США. Кроме того, проблему с поставками усугубляет ситуация на границе с Польшей, где сотни фермеров заблокировали фуры с боеприпасами для ВСУ, требуя от Варшавы и ЕС отменить льготы для украинских аграриев и водителей.