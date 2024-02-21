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Охота на российских агентов в Эстонии
Служба внутренней безопасности Эстонии отчиталась о задержании сети российских агентов, «нагнетавших страх и напряженность» в обществе
Охота на российских агентов в Эстонии
Эстония / Photo: Reuters
21 февраля 2024 г.

В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года Служба внутренней безопасности Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в участии в «гибридных диверсионных операциях», координируемых спецслужбами РФ.

В службе безопасности Эстонии заявили, что целью операций было «нагнетание страха и напряженности в эстонском обществе».

Среди задержанных есть подозреваемые, предположительно разбивавшие стекла автомобилей главы МВД Эстонии и эстонского журналиста в конце прошлого года.

Сообщается, что подозреваемые выполняли различные задачи в Эстонии, получая инструкции от российских кураторов.

Правоохранители заявляют, что задержанные также собирали информацию для подготовки терактов по заказу российских спецслужб, часть из которых была осуществлена. Некоторые из задержанных подозреваются в причастности к осквернению памятников.

Глава эстонской службы безопасности Марго Паллосон сообщил, что некоторые из подозреваемых были завербованы через социальные сети.

«Российские спецслужбы уже много лет пытаются создать напряженность в Эстонии различными способами», — добавил Паллосон.

По словам государственного прокурора Трийну Олев, среди задержанных есть граждане как России, так и Эстонии. Шестеро из задержанных уже находятся под стражей.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что «Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на территории страны».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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