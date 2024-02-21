Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО гражданку России и США по обвинению в госизмене за сбор денег в пользу украинской армии, сообщает ФСБ. По данным спецслужбы, с февраля 2022 года женщина инициативно собирала денежные средства для одной из украинских организаций, направляя их на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для ВСУ. 33-летняя жительница Лос-Анджелеса также участвовала в публичных акциях в поддержку Украины.

ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как силовик в камуфляже ведет ее с опущенной на глаза шапкой и надевает наручники. Российские оппозиционные издания установили, что речь идет о Ксении Карелиной.

Детали задержания и ареста Карелиной не разглашаются, однако известно, что апелляция на заключение под стражу была подана 19 февраля. Перед СИЗО Карелину содержали под административным арестом 14 суток.

Правозащитный проект «Первый отдел» сообщает, что ее обвиняют в переводе денег украинскому фонду Razom for Ukraine. По данным дела, она перевела 51,8 доллара США со своего американского счета 24 февраля 2022 года. Карелина рассказала в интервью, что вышла замуж за американца и получила американское гражданство в конце 2021 года. Детали сбора денег в пользу Украины, упомянутого ФСБ, остаются неизвестными.