Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия оказалась не готова к началу войны России и Украины. По его словам, последствия конфликта сильно отразились на немецкой экономике, в частности, из-за роста цен на энергоносители и отказ от привычных цепочек поставок.

Политик уточнил: Берлин принимает все возможные меры для восстановления экономики, а объем экспорта ФРГ почти вернулся к допандемийным уровням.

«‎‎Последствия нападения на Украину сильно затронули нас здесь, в Германии, намного сильнее, чем эпидемия коронавируса, потому что мы не были хорошо подготовлены», — отметил Шольц.

Он подчеркнул: сразу после после начала российско-украинской войны ФРГ предприняла срочные меры, чтобы снизить свою зависимость от энергоносителей из РФ. Эти меры включали постройку новых терминалов для приемки сжиженного природного газа (СПГ) и поиск альтернативных поставщиков топлива, включая Катар, Казахстан и Азербайджан.

Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщает, что ВВП страны в 2023 году сократился на 0,3%, а объем промышленного производства уменьшился на 2% по сравнению с 2022 годом. ФРГ стала единственной страной G7, чья экономика по итогам года сократилась.

21 февраля Бундесбанк ФРГ заявил, что экономика страны продолжит сокращаться в первые три месяца 2024 года. Главные причины — неопределенная политика правительства, а также забастовки на транспорте и слабый потребительский и промышленный спрос.

Министр экономики страны Роберт Хабек заявил на прошлой неделе, что правительство снизит свой прогноз экономического роста на этот год: с 1,3% процента до 0,2%.

У правительства ФРГ по итогам 2023 года осталась бюджетная дыра в размере 60 млрд евро после того, как в ноябре прошлого года Конституционный суд запретил использование механизмов внебюджетного финансирования для обхода долгового тормоза страны.