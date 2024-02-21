Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о значительном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов.

Шойгу уточнил: за прошлый год количество дронов, используемых в российской армии, выросло в 17 раз, а количество танков — в 6 раз. Кроме того количество как артиллерийских, так и авиационных снарядов увеличилось в 17,5 раза.

«Это, конечно, позволяет нам смотреть в будущее с уверенностью, хотя задача трудная», — отметил министр.

По его словам, в 2023 году по контракту на службу в ВС РФ поступили более 540 тыс. человек. Это позволило создать резервную армию из шести дивизий.

«Сегодня это хорошо обученные профессиональные войска, составляющие сильное силовое подразделение. С начала этого года на военную службу по контракту поступило примерно 50 тыс. человек, и их число продолжает расти», — подчеркнул Шойгу.

Политик также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать даже первую линию оборонительных позиций РФ во время заявленного контрнаступления летом 2023 года. Министр отметил: 80% оборонительной линии было построено инженерными и железнодорожными войсками. Украинская сторона ранее жаловалась, что Россия заминировала масштабные территории, готовясь к украинскому контрнаступлению. Именно заградительные минные поля и сбой стратегии называют главными причинами провала операции.

По данным американских СМИ, украинские военные стратеги хотели выйти к Мариуполю и завоевать выход к Азовскому морю, однако США предупредили Киев, что такая стратегия окажется бесполезной и удержать линию обороны в районе Мелитополя и Мариуполя будет трудно.

По словам Шойгу, российские войска использовали все имеющиеся ресурсы, «включая Космические силы, армейскую авиацию, штурмовую авиацию, десантников, морпехов и оружие высокой точности» для увеличения боеспособности и срыва наступления ВСУ.

Минобороны РФ утверждает, что российской военные обнаружили и захватили склады американских и чешских 120-мм минометных снарядов, а также боеприпасов НАТО.