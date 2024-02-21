Двери ЕС для Грузии открыты, но для этого ей необходимо пройти путь реформ. Об этом 20 февраля заявил главный внешнеполитический посланник Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Выступая на встрече с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе, евродипломат подчеркнул: «Процесс вступления [в ЕС] основан на заслугах. Не ждите чуда, не ищите кота в темной комнате, дверь открыта, и вы знаете, что нужно сделать, чтобы войти».

По его оценке, грузинские власти уже активно реализуют программу преобразований в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но этого недостаточно. Тбилиси необходимо принять решительные меры для снижения политического давления и напряженности внутри страны, а также бороться с антизападной риторикой в грузинском обществе и кампаниями дезинформации.

Он также подчеркнул: властям Грузии важно провести избирательную реформу в свете предстоящих в этом году парламентских выборов. По словам Борреля, голосование станет важным испытанием для грузинской демократии, поскольку в обществе назрело недовольство действиями кабинета министров.

Боррель также выразил надежду на улучшение отношений между Тбилиси и Киевом. Связи двух стран ухудшились после начала российско-украинской войны после того, как Грузия отказалась ввести санкции против России и отказаться от торговли с Москвой. Грузинские власти объясняли это тем, что такие меры негативно отразятся на населении страны, к тому же в 2008 году, во время конфликта Грузии и России, Украина также не пришла на помощь Тбилиси.

Глава европейской дипломатии подчеркнул: конфронтация между Грузией и Украиной выгодна только Москве. В ответ премьер Кобахидзе напомнил о заявлениях украинских чиновников относительно возможного открытия в Грузии «‎‎второго фронта» и в очередной раз подчеркнул, что Тбилиси не намерено вводить санкции против Москвы. По его словам, Грузия «‎‎решительно поддерживает Украину политически» и в гуманитарном плане, однако поставлять оружие не будет.

Глава правительства Грузии также уточнил, что его страна придерживается программы реформ и готова выполнить все условия для вступления в ЕС. Власти Грузии рассчитывают, что к 2030 году страна станет полноправным членом Евросоюза.

Республика получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отмечал, что страну могут принять в союз, несмотря на наличие территориальных проблем, то есть без Абхазии и Южной Осетии.