ПОЛИТИКА
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ЕС указал Грузии на открытую дверь
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал грузинские власти продолжать реформы для присоединения к Евросоюзу
ЕС указал Грузии на открытую дверь
Reuters / Reuters
21 февраля 2024 г.

Двери ЕС для Грузии открыты, но для этого ей необходимо пройти путь реформ. Об этом 20 февраля заявил главный внешнеполитический посланник Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Выступая на встрече с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе, евродипломат подчеркнул: «Процесс вступления [в ЕС] основан на заслугах. Не ждите чуда, не ищите кота в темной комнате, дверь открыта, и вы знаете, что нужно сделать, чтобы войти».

По его оценке, грузинские власти уже активно реализуют программу преобразований в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но этого недостаточно. Тбилиси необходимо принять решительные меры для снижения политического давления и напряженности внутри страны, а также бороться с антизападной риторикой в грузинском обществе и кампаниями дезинформации.

Он также подчеркнул: властям Грузии важно провести избирательную реформу в свете предстоящих в этом году парламентских выборов. По словам Борреля, голосование станет важным испытанием для грузинской демократии, поскольку в обществе назрело недовольство действиями кабинета министров.

Боррель также выразил надежду на улучшение отношений между Тбилиси и Киевом. Связи двух стран ухудшились после начала российско-украинской войны после того, как Грузия отказалась ввести санкции против России и отказаться от торговли с Москвой. Грузинские власти объясняли это тем, что такие меры негативно отразятся на населении страны, к тому же в 2008 году, во время конфликта Грузии и России, Украина также не пришла на помощь Тбилиси.

Глава европейской дипломатии подчеркнул: конфронтация между Грузией и Украиной выгодна только Москве. В ответ премьер Кобахидзе напомнил о заявлениях украинских чиновников относительно возможного открытия в Грузии «‎‎второго фронта» и в очередной раз подчеркнул, что Тбилиси не намерено вводить санкции против Москвы. По его словам, Грузия «‎‎решительно поддерживает Украину политически» и в гуманитарном плане, однако поставлять оружие не будет.

Глава правительства Грузии также уточнил, что его страна придерживается программы реформ и готова выполнить все условия для вступления в ЕС. Власти Грузии рассчитывают, что к 2030 году страна станет полноправным членом Евросоюза.

Республика получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отмечал, что страну могут принять в союз, несмотря на наличие территориальных проблем, то есть без Абхазии и Южной Осетии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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