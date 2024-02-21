Министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая сообщил, что в ходе операции «Боздоган-6» турецкая полиция задержала в общей сложности 47 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ДАЕШ. Операции полиции прошли в крупных провинциях и городах, включая Адану, Бурсу, столицу Анкару и Стамбул.

Координацию действий осуществляли Управление разведки и безопасности и Департамент по борьбе с терроризмом. В Стамбуле задержаны 22 подозреваемых, сотрудничавших с ДАЕШ. Еще один задержан в Кырыккале, 15 в Анкаре, 2 в Адане и 7 в Бурсе.

Министр внутренних дел Ерликая объявил, что власти будут продолжать борьбу с террористами ради сохранения мира и безопасности в Турции.

Турция является одной из первых стран, признавших ДАЕШ террористической организацией.

Группа неоднократно устраивала террористические атаки на территории страны. В результате как минимум 10 взрывов смертников, 7 бомбовых атак и 4 вооруженных нападений погибли более 300 человек и сотни получили ранения.

«С 1 июня 2023 года было проведено в общей сложности 1162 операции против ДАЕШ, в ходе которых было захвачено 2402 подозреваемых», — написал глава МВД Турции в социальной сети X, поблагодарив полицейских и поздравив их с успешными операциями.