Украина прорабатывает возможность отправлять грузы по Дунаю в качестве альтернативы поставок через польскую границу. С начала февраля польские фермеры начали блокировать основные КПП на границе двух стран, требуя от Варшавы и ЕС отменить льготы для украинских аграриев и водителей фур.

«Мы планируем транспортировку контейнеров через верхний Дунай, так как Румыния более предсказуема, чем польская граница», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подчеркнув: страна планирует вывести экспорт своей продукции в ЕС до довоенного уровня.

Новый маршрут будет пролегать из украинского морского порта Измаил в румынский Констанца. Украинское дунайское судоходное предприятие уже спустило на воду вторую большегрузную баржу SLG для доставки грузов по реке. Компания уже начала формировать контейнерные караваны для облегчения альтернативного логистического маршрута по реке Дунай в обход Польши.

20 февраля польские фермеры усилили протестные акции около пункта пропуска Медыка-Шегини. Польские сельхозпроизводители выступают против новых мер Брюсселя, которые, по их мнению, приведут к неравенству между положением польских фермеров и их украинских коллег, поскольку продукция последних продается по сильно более низким ценам.

Протесты фермеров уже привели к многокилометровым заторам на польско-украинской границе, а также затормозили поставки западных вооружений в Украину. Кроме того, демонстранты заблокировали железнодорожные пути, захватили грузовой поезд и разграбили зерно. Аграрии заявили, что намерены продолжить протестную акцию в течение месяца — до апреля.

По подсчетам агентства Bloomberg, если блокаду польско-украинской границы не удастся прорвать к концу месяца, бюджет Украины может потерять до $200 млн.