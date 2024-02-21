«Прежде всего Россия, но также Китай и Иран по-прежнему представляют собой самую большую угрозу для Швеции, и они работают, и в определенной степени работают вместе, чтобы изменить нынешнюю систему международной безопасности», — заявила глава Службы безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен во время пресс-конференции, посвященной ежегодному отчету об угрозах.

«Мы все должны адаптироваться к серьезному положению в вопросах безопасности», — добавила она.

Швеция, отказавшись от двухвекового нейтралитета, подала заявку на вступление в НАТО на фоне российского вторжения в Украину.

В августе прошлого года Служба безопасности Швеции повысила уровень террористической угрозы до 4 по 5-балльной шкале. Эта мера была связана с несколькими эпизодами сожжения Корана в Швеции и соседних странах, вызвавшими возмущение в мусульманском мире и спровоцировавшими напряженность в шведском обществе.

В докладе Службы безопасности отмечается, что агенты иностранных государств могут использовать как ультраправые группировки, так и радикальных исламистов для подрыва общественной безопасности.

«Внешние силы могут действовать через экстремистские организации или отдельных лиц, при этом отрицая свою причастность к дестабилизирующим акциям», — говорится в докладе.

Глава оперативного отдела Службы безопасности Фредрик Халльстрём заявил, что в связи с высылкой российских шпионов из западных стран Россия изменяет тактику и «применяет более оппортунистические методы».

Заявка Швеции на вступление в НАТО пока не была одобрена Венгрией. Ожидается, что парламент этой страны рассмотрит вопрос на следующей неделе.

Финляндия, имеющая протяженную границу с Россией, уже вступила в НАТО в прошлом году.