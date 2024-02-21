Турция отметила очередную важную веху в области развития оборонной промышленности разработкой собственного истребителя пятого поколения. Об этом заявил глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, прокомментировав успешно проведенный первый испытательный полет истребителя KAAN.

«Нам довелось пережить еще один день, приносящий гордость для оборонной промышленности Турции. Наш отечественный истребитель KAAN сегодня успешно совершил первый полет. Турция преодолела еще один критически важный порог в производстве истребителя пятого поколения», — сказал президент Турции во время выступления в провинции Афьонкарахисар.

21 февраля боевой самолет пятого поколения KAAN успешно совершил свой первый полет.

Президент Эрдоган напомнил, что турецкими инженерами были разработаны и сконструированы также и передовые беспилотные летательные аппараты «Акынджи» и «Кызылельма».

Президент выразил оптимизм относительно дальнейших достижений страны в области оборонного машиностроения.

Перед испытанием в воздухе самолет благополучно прошел тесты катапультного кресла, тест на выпуск шасси, а также комплексные статические испытания всех систем воздушного судна.

KAAN поднялся в первый полет с авиабазы Мюртед в окрестностях Анкары.

С новым самолетом Турция попадает в пятерку стран-производителей истребителей пятого поколения.