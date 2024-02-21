Шах и мат

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон прибыл на Фолклендские острова с официальным визитом в рамках поездки по государствам Южной и Северной Америки. В программе визита — встреча с членами правительства этой территории, а цель, как пишут британские СМИ, — приструнить Аргентину и подчеркнуть суверенитет Британии над этой «заморской территорией».

Накануне турне глава внешнеполитического ведомства отметил, что «Фолкленды — ценная часть британской семьи». Идея визита появилась еще в октябре прошлого года, ее предложил бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли, у которого возникли разногласия с экс-президентом Аргентины Альберто Фернандесом после того, как Буэнос-Айрес отказался от соглашения о сотрудничестве.

Но потом к власти в латиноамериканской стране пришел прозападный популист Хавьер Милей, и отношения между странами улучшились. В частности, Кэмерон обменялся теплыми словами с аргентинским лидером на встрече в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Отмечалось, что хотя обе стороны и «остались при своих мнениях» по поводу островов, в Британии благосклонно отнеслись к пребыванию Милея на посту одного из немногих правых правительств в Южной Америке. Хотя новоиспеченный президент сразу же после инаугурации и допустил возможность возвращения островов, подчеркнув при этом, что собирается сделать это мирным путем.

Быстрая победоносная война

Находящиеся в юго-западной части Атлантического океана Фолклендские острова расположены менее чем в 500 км от Аргентины и в более чем 12 тыс. км от Британии.

В апреле 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендах с целью вернуть острова, — власти считают, что Лондон незаконно оккупировал их еще в 1833 году. Конфликт, который враждующие стороны никогда официально не признавали войной, продлился 74 дня. В результате аргентинские войска капитулировали в Форте Стенли, столице Фолклендов. С обеих сторон погибли свыше 900 человек: 258 британцев и 650 аргентинцев.

Фолклендский кризис имел серьезные последствия для обеих стран, но прежде всего для Аргентины. Поражение еще больше расшатало позиции правящей тогда хунты и ускорило ее падение. В Британии победа на Фолклендах лишь укрепила позиции премьер-министра Маргарет Тэтчер. В 1983 году консерваторы выиграли выборы в парламент и получили возможность еще раз сформировать правительство.

После конфликта Лондон предоставил жителям островов британское гражданство, а также разрешил местным властям установить вокруг островов 320-километровую экономическую зону, что дало мощный толчок развитию на островах рыболовства.

Непрекращающийся территориальный спор

Нынешний визит Дэвида Кэмерона имеет символическое значение, ведь в 2013 году, когда он возглавлял британское правительство, на островах прошел референдум и 99,8% проголосовавших захотели остаться частью Соединенного Королевства.

Это и неудивительно. Большую часть нынешних обитателей Фолклендов составляют военные, ведь здесь находятся базы ВВС и ВМФ. В Буэнос-Айресе результаты голосования признавать отказываются.

По инициативе бывшего аргентинского президента Кристины Киршнер был принят закон, запрещающий деятельность нефтяных компаний возле островов, но в Лондоне это проигнорировали. Когда стало понятно, что Буэнос-Айрес не сможет вернуть территории, отношения между государствами улучшились. И через три года после референдума было подписано соглашение о партнерстве, в 2020 году стороны и вовсе договорились совместно разминировать акваторию островов.

Казалось, что Аргентина смирилась с тем, что острова принадлежат Британии, но после прихода к власти Милея аргентинские власти вновь заявили о своих правах на Фолкленды.

В начале 2024 года в аргентинском МИД заговорили о готовности страны возобновить переговоры с британским правительством для поиска мирного решения спора вокруг островов.

Во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз назвали их незаконно оккупированными Лондоном с 1833 года, а также подчеркнули, что все аргентинские правительства настаивали и продолжат настаивать на своем суверенитете над этими территориями. Позицию Буэнос-Айреса поддержали Организация американских государств, а также спецкомитет Генассамблеи ООН.

Вопрос самоидентичности

Аргентинский политолог Хуан Мичелли рассказал TRT на русском, что Буэнос-Айрес так и не может смириться с «потерей Мальвинских островов».

«Приезжающее в музей на острове аргентинцы оставляют в книге отзывов патриотические надписи на испанском из серии «Мальвины наши». Газеты, выходящие в Буэнос-Айресе, регулярно содержат прогнозы погоды «на Мальвинских островах». Понятно, что Британия очень дорожит своими немногими оставшимися заморскими территориями, но для аргентицев — это вопрос самоидентичности», — пояснил эксперт.

Он добавил, что президент Милей хочет каким-то образом изменить ситуацию вокруг этого территориального спора.

«В свою очередь британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон хочет показать аргентинскому лидеру, что этот вопрос уже давно закрыт и даже не стоит начинать разговоры о мирном переходе островов под аргентинский суверенитет, поскольку это бессмысленно», — подытожил аналитик.

По его мнению, скорее всего напряженность между странами, связанная с визитом главы Форин-офиса на острова, скоро спадет. Недавно стало известно о планах Лондона предложить Буэнос-Айресу выгодные торговые сделки в надежде, что помощь президенту Милею в преодолении огромного долга в 465 млрд долларов ослабит давление на Фолкленды.