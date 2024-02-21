В Судане от голода и насилия страдает почти половина населения страны

Война в Судане привела к массовому голоду в стране, от которого страдают почти 25 миллионов человек, сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН. Тысячи жителей бегут в соседние страны. Единственное желание людей, добежавших до границы, это поесть. Каковы реальные масштабы голода в Судане, и что не могут поделить власти страны? #trtнарусском #судан #голод #война #оон #африка #новостисудана #еда #trtrussian