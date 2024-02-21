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Ереван нашел виновного
В Ереване считают, что именно Москва несет ответственность за инцидент на армяно-азербайджанской границе 13 февраля
Ереван нашел виновного
Армен Григорян / Photo: Security Council Office RA / Others
21 февраля 2024 г.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил журналистам в среду, что территория, где произошел инцидент в Неркин Ханде, находится в зоне ответственности России, и Москва не смогла предотвратить кровопролитие.

Григорян также отметил, что наблюдательная миссия Евросоюза не имеет доступа к данной территории, и российские пограничники запретили представителям миссии ЕС посещать участок Неркин Ханда.

«Это единственный участок в Армении, куда представители миссии не имеют доступа. Эта проблема есть, мы знаем и будем решать ее», — добавил он.

2 и 13 февраля Минобороны Азербайджана сообщило о нападении армянских пограничников на азербайджанскую территорию, в результате чего пострадали военные ВС республики.

В ответ азербайджанские пограничники провели операцию «Возмездие», обвинив армянскую сторону в провокациях на границе, и уничтожили боевой пост с армянской стороны.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами», — звявили в Госпогранслужбе Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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