Власти Британии наложили санкции на шестерых руководителей арктической исправительной колонии, где умер российский оппозиционный лидер Алексей Навальный. Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

«Те, кто несет ответственность за жестокое обращение с Навальным, не должны заблуждаться — мы привлечем их к ответу», — заявил глава британского МИД лорд Кэмерон. Великобритания стала первой страной, наложившей санкции в связи со смертью Навального.

США также анонсировали собственный пакет санкций против России в связи со смертью Навального и продолжающейся войной в Украине. Ожидается, что он будет объявлен в пятницу.

Британское правительство потребовало немедленно передать тело Навального семье и провести полное и прозрачное расследование. Призыв вторит требованиям матери Навального, которая во вторник сообщила, что на протяжении пяти дней она не может получить тело своего сына.

Под британские санкции попали начальник колонии полковник Вадим Калинин, а также пятеро его заместителей.

Лорд Кэмерон отметил, что власти РФ считали Навального угрозой и предпринимали всяческие попытки заставить его молчать. Он добавил, что Британия налагает санкции на высокопоставленных тюремных чиновников, ответственных за заключение Навального.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон и союзники будут рассматривать «все способы привлечения России и Путина к ответственности».

Оппозиционный политик Алексей Навальный считался самым влиятельным лидером российской оппозиции последнего десятилетия. Он был приговорен к тюремному заключению по обвинениям, которые многие расценивают как политически мотивированные. Навального обвиняли в хищениях, коррупции и организации экстремистского сообщества.

О смерти Навального в исправительной колонии «Полярный волк» стало известно в минувшую пятницу из пресс-релиза исправительного учреждения.

Официально о причинах смерти оппозиционного политика пока не объявлено.