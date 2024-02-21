В новый список санкций войдут примерно 200 физических и юридических лиц. В рамках 13-го пакета санкций не планируется применения отраслевых ограничений.

Новый список станет одним из самых обширных среди всех, когда-либо принятых в отношении России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций направлен на ограничение доступа России к беспилотным аппаратам и подчеркнула важность дальнейшего ослабления «военной машины Путина».

На данный момент Евросоюз уже ввел двенадцать пакетов санкций, ограничивающих торговлю с Россией и деятельность российской политической элиты. В ЕС считают, что эти санкции лишают российскую армию и ее поставщиков необходимых товаров и оборудования для ведения войны на территории Украины.

Санкции против России были введены в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После объявления Россией об аннексии украинских территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях ограничения были расширены.

Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал идею переименования режима санкций ЕС за нарушения прав человека в честь умершего в колонии Алексея Навального.

Он также упомянул, что страны ЕС рассматривают возможность введения дополнительных ограничений в связи со смертью Навального, в том числе против российской системы исправительных учреждений.