Во вторник фермеры в городе Гожички на юге Польши выступили против конкуренции, вызванной импортом более дешевых украинских продуктов. Они развесили баннер с надписью «Путин, наведи порядок в Украине, Брюсселе и нашем правительстве».

Фотография данного баннера была широко распространена в социальных сетях и вызвала гнев у многих украинцев.

«Мы считаем, что это попытка оседлать фермерское протестное движение экстремистскими и безответственными группами, возможно — под влиянием российских агентов», — подчеркивает польский МИД.

Министерство призывает организаторов протестов выявить и исключить из своих рядов инициаторов подобных акций.

Ранее польская полиция заявила о начале расследования в связи с пропагандой фашистского или тоталитарного режима и разжиганием ненависти.

Отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за блокады границы фермерами.

В одном из инцидентов, произошедшем во вторник, польские фермеры вскрыли два украинских грузовых вагона на пограничном переходе Медыка и высыпали зерно на рельсы.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал это «политической провокацией, направленной на разделение наших народов».