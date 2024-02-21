ПОЛИТИКА
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Протест польских фермеров: Россия в деле?
МИД Польши осудил пропутинские и антиукраинские лозунги, которые звучали на протестных акциях польских фермеров. В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что эти лозунги, вероятно, были инициированы под влиянием России
Протест польских фермеров: Россия в деле?
«Путин, наведи порядок в Украине, Брюсселе и нашем правительстве» / Photo: Reuters
21 февраля 2024 г.

Во вторник фермеры в городе Гожички на юге Польши выступили против конкуренции, вызванной импортом более дешевых украинских продуктов. Они развесили баннер с надписью «Путин, наведи порядок в Украине, Брюсселе и нашем правительстве».

Фотография данного баннера была широко распространена в социальных сетях и вызвала гнев у многих украинцев.

«Мы считаем, что это попытка оседлать фермерское протестное движение экстремистскими и безответственными группами, возможно — под влиянием российских агентов», — подчеркивает польский МИД.

Министерство призывает организаторов протестов выявить и исключить из своих рядов инициаторов подобных акций.

Ранее польская полиция заявила о начале расследования в связи с пропагандой фашистского или тоталитарного режима и разжиганием ненависти.

Отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за блокады границы фермерами.

В одном из инцидентов, произошедшем во вторник, польские фермеры вскрыли два украинских грузовых вагона на пограничном переходе Медыка и высыпали зерно на рельсы.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал это «политической провокацией, направленной на разделение наших народов».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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