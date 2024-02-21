ТУРЦИЯ
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Турция провела важные дипломатические перестановки
Посол Седат Онал, который на данный момент занимает должность постоянного представителя Турции в ООН, переходит на пост посла Турции в Вашингтоне
Турция провела важные дипломатические перестановки
Седат Онал / Photo: AA
21 февраля 2024 г.

На заместителя министра иностранных дел Ахмета Йылдыза возложена обязанность занять должность постоянного представителя Турции при ООН.

По сведениям из дипломатических кругов, об этих перестановках уведомил министр иностранных дел Хакан Фидан.

Седат Онал родился 11 августа 1963 года в Кайсери. Он успешно завершил обучение в средней школе имени Февзи Чакмака в Анкаре, а также получил диплом факультета политических наук Университета Анкары в 1985 году.

Онал работал в Министерстве иностранных дел, занимая важные должности в разных странах и регионах. Он был генеральным консулом в Вене с 2007 по 2009 год, затем заместителем руководителя по делам Ближнего Востока в 2009 году и послом в Иордании с 2012 по 2016 год.

В 2016 году Онал был назначен заместителем министра иностранных дел по делам Ближнего Востока и Африки. Он также возглавлял турецкую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.

Ахмет Йылдыз также является опытным дипломатом, прошедшим через различные должности в Министерстве иностранных дел. Он работал генеральным консулом в Эр-Рияде и Джидде, а также занимал должность главы департамента МИД Турции в Ираке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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