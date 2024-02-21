«Кабинет министров одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны с Турцией, членом НАТО и близким союзником Сомали. Это знаковое 10-летнее соглашение значительно укрепит усилия правительства Сомали по защите своего суверенитета» — заявил на своей странице в X министр информации Сомали Дауд Авейс.

Согласно сообщению президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, ВМС Турции будут обеспечивать защиту территориальных вод Сомали в течение 10 лет в рамках соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве.

«Наши турецкие партнеры, в соответствии с этим соглашением, будут обеспечивать безопасность наших водных территорий в течение 10 лет. После этого периода у нас уже будет военно-морской флот для защиты наших морей», — сообщил президент Сомали журналистам.

Президент также подчеркнул, что соглашение охватывает сотрудничество по борьбе с терроризмом, внешними угрозами, пиратством, незаконным рыболовством и разработке морских ресурсов.

Лидер Сомали отметил, что это соглашение не направлено против Эфиопии или любой другой страны.

Президент Махмуд добавил, что поддержка, которую Турция оказывает Сомали, принципиально отличается от поддержки, оказываемой другими странами мира.

Рамочное соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали было подписано 8 февраля.