ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция на страже водных рубежей Сомали
Кабинет министров Сомали одобрил знаковое соглашение с Турцией об оборонном и экономическом сотрудничестве
Турция на страже водных рубежей Сомали
Photo: AA / AA
21 февраля 2024 г.

«Кабинет министров одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны с Турцией, членом НАТО и близким союзником Сомали. Это знаковое 10-летнее соглашение значительно укрепит усилия правительства Сомали по защите своего суверенитета» — заявил на своей странице в X министр информации Сомали Дауд Авейс.

Согласно сообщению президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, ВМС Турции будут обеспечивать защиту территориальных вод Сомали в течение 10 лет в рамках соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве.

«Наши турецкие партнеры, в соответствии с этим соглашением, будут обеспечивать безопасность наших водных территорий в течение 10 лет. После этого периода у нас уже будет военно-морской флот для защиты наших морей», — сообщил президент Сомали журналистам.

Президент также подчеркнул, что соглашение охватывает сотрудничество по борьбе с терроризмом, внешними угрозами, пиратством, незаконным рыболовством и разработке морских ресурсов.

Лидер Сомали отметил, что это соглашение не направлено против Эфиопии или любой другой страны.

Президент Махмуд добавил, что поддержка, которую Турция оказывает Сомали, принципиально отличается от поддержки, оказываемой другими странами мира.

Рамочное соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали было подписано 8 февраля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us