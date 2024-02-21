Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно совершил свой первый полет. Планируется, что турецкая армия начнет его использовать в 2028 году. По тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35. Он заменит используемые сейчас ВВС Турции истребители F-16. Как происходил первый полет KAAN можно увидеть на видео, опубликованным Секретариатом оборонной промышленности Турции. #kaan #истребитель #турция #полет #небо #trtrussian