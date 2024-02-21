Согласно российским СМИ, заседание длилось почти 10 часов и включало свидетельские показания 12 человек, чьи подписи были признаны недействительными. Они утверждали, что действительно подписывались в поддержку кандидата, однако суд не учел их показания.

Сам Надеждин не присутствовал на заседании, но заявил о своем намерении обжаловать решение в течение пяти дней.

Ранее политик сообщил в своем телеграм-канале о том, что находится за границей с семьей на отдыхе в одной из азиатских стран. По его словам, поездка была запланирована заранее. Ранее Верховный суд отклонил еще два иска Надеждина против ЦИК, которые касались самой процедуры сбора подписей.

Борис Надеждин считался единственным кандидатом на пост президента России, который выступает против войны в Украине и против политики нынешнего президента Владимира Путина.

Его кампания привлекла внимание длинными очередями избирателей, готовых поддержать его подписью. По данным штаба Надеждина, было собрано более 200 тыс. подписей, из которых в ЦИК было подано немного больше 100 тыс., как требует законодательство.

Однако 8 февраля ЦИК отклонил регистрацию Надеждина, обнаружив в подписях более 15% ошибок при допустимом уровне в 5%.