Фидан и Блинкен обсудили возможные шаги по достижению прекращения огня в Газе в кратчайшие сроки.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули ряд региональных вопросов, включая процесс расширения НАТО и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Диалог между Фиданом и Блинкеном также касался планируемых визитов на высшем уровне в будущем.

Министры иностранных дел стран «Большой двадцатки» собрались 21 февраля в Рио-де-Жанейро для обсуждения мировой напряженности и усовершенствования многосторонних консультаций.

По информации европейского дипломата, Бразилия предложила провести вторую встречу министров иностранных дел G20 в сентябре во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с целью содействия переговорам по глобальному управлению с участием всех стран-членов ООН.

Министры иностранных дел G20 проводят такие встречи с 2012 года, и в Рио состоялось уже десятое заседание. Событие продлится до 22 февраля.