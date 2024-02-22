В заявлении ведомства отмечается, что Баку решительно осуждает заявления Макрона, в которых он необоснованно обвиняет Азербайджан и односторонне поддерживает Армению.

Ведомство посчитало «совершенно неуместными» комментарии Макрона относительно прав и безопасности армян, которые, согласно заявлению, добровольно покинули территорию Азербайджана без применения насилия.

В то же время французскому президенту напомнили о том, что официальный Париж до сих пор не принял мер по нарушениям прав азербайджанцев, вынужденных покинуть свои территории и подвергнутым массовым убийствам.

Кроме того, МИД Азербайджана выразил свое недовольство тем, что обвинения в непропорциональном ответе были направлены в адрес Азербайджана, вместо того чтобы критиковать Армению за нарушение стабильности без каких-либо провоцирующих факторов, которая длилась почти пять месяцев.

«Мы еще раз заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствие миру и стабильности, не принесет никаких результатов», — подчеркнули в ведомстве.