ПОЛИТИКА
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Баку отчитал Макрона
МИД Азербайджана выразил недовольство по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, сделанных на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже
Баку отчитал Макрона
МИД Азербайджана / Photo: AA
22 февраля 2024 г.

В заявлении ведомства отмечается, что Баку решительно осуждает заявления Макрона, в которых он необоснованно обвиняет Азербайджан и односторонне поддерживает Армению.

Ведомство посчитало «совершенно неуместными» комментарии Макрона относительно прав и безопасности армян, которые, согласно заявлению, добровольно покинули территорию Азербайджана без применения насилия.

В то же время французскому президенту напомнили о том, что официальный Париж до сих пор не принял мер по нарушениям прав азербайджанцев, вынужденных покинуть свои территории и подвергнутым массовым убийствам.

Кроме того, МИД Азербайджана выразил свое недовольство тем, что обвинения в непропорциональном ответе были направлены в адрес Азербайджана, вместо того чтобы критиковать Армению за нарушение стабильности без каких-либо провоцирующих факторов, которая длилась почти пять месяцев.

«Мы еще раз заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствие миру и стабильности, не принесет никаких результатов», — подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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