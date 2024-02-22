Депутат Дастан Бекешев, выступивший против принятия закона, выразил мнение о том, что он может негативно сказаться на экономике страны и затронуть различные сферы, включая образование и сельское хозяйство, получающие гранты из-за границы.

Автор законопроекта, депутат Надира Нарматова заявила, что такой закон необходим для обеспечения безопасности страны и его следовало принять уже десять лет назад.

Законопроект был принят депутатами вместе с поправками, внесенными членами комитета по конституционному законодательству и госустройству. 20 февраля из него была исключена норма об уголовной ответственности.

Инициаторами законопроекта «об иностранных представителях» стала группа из более чем 30 депутатов. После публикации проект закона был подвергнут масштабной критике и часть депутатов отозвала свои подписи.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch, Amnesty International и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали Жогорку Кенеш отклонить законопроект. Представительство Евросоюза в Кыргызстане также выразило опасения относительно его последствий, утверждая, что принятие этого законопроекта может затруднить деятельность ЕС и других международных доноров в стране.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность относительно закона об «иностранных представителях». В Госдепартаменте США отметили, что негативные последствия принятия подобных законов «мы уже видели».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела страны и оценивать происходящие процессы объективно.