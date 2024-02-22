MİT провела операцию по нейтрализации Ренаса Амеда, известного под кодовым именем Мурат Атеш. Ликвидация была осуществлена с помощью специальной группы MİT в Сирии.

Мурат Атеш присоединился к террористической организации PKK из Европы в 2014 году. В период с 2014 по 2016 год он вел вооруженную деятельность в районах Кандиль, Авашин и Гара, а также принимал участие в операциях против турецких вооруженных сил.

Атеш переехал в Сирию в 2016 году. В 2017 году высшее руководство организации назначило его ответственным за логистику и финансы PKK/YPG в сирийском районе Камышлы.

С 2020 по 2023 год стал так называемым ответственным за логистику в сирийском районе Аль-Касра. С 2024 года начал отвечать за финансы военных госпиталей в так называемом регионе Джазира от PKK/YPG. Мурат Атеш также входил в число лиц, управляющих нелегальным денежным трафиком организации в рамках своих обязанностей.